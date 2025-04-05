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«Ни разу не видел, чтобы он ошибался, предугадывая схему соперников». Партнеры оценили защитный интеллект Николы Йокича

«Часто при вводе мяча он буквально ставит тебя на нужную позицию. Делает это в каждой игре. Зрители могут этого не замечать – это выглядит незаметно – но он корректирует твою позицию.

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