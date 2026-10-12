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В штате Калифорния обнаружили валяющиеся на дороге бюллетени

В штате Калифорния обнаружили валяющиеся на дороге бюллетени

Десятки отправленных по почте избирательных бюллетеней, как заполненные, так и не заполненные избирателями, были обнаружены валяющимися на обочине дороги в северной части округа Сан-Диего (штат Калифорния), сообщил 10 октября телеканал ABC10 News.

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