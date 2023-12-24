«Тебя разорвут на куски». Эдриан Ньюи – о минусе работы в Ferrari

«Тебя разорвут на куски». Эдриан Ньюи – о минусе работы в FerrariGetty Images / Red Bull Content PoolГлавный конструктор Red Bull Racing Эдриан Ньюи признался, что за годы работы в автоспорте трижды получал предложение от Ferrari в Формуле 1.
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