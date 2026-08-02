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Самые глубокие станции метро в мире

Самые глубокие станции метро в мире

Длинный эскалаторный спуск на станции «Арсенальная» Киевского метрополитена / © Shutterstock  Причины такой глубины кроются в географии и истории: высокие речные берега, гористый рельеф городов, а также строительство метро в эпоху холодной войны, когда станции проектировали как убежища, способные выдержать бомбардировку, заставляли инженеров прокладывать тоннели значительно глубже обычного.

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