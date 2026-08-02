Самые глубокие станции метро в мире

Длинный эскалаторный спуск на станции «Арсенальная» Киевского метрополитена / © Shutterstock Причины такой глубины кроются в географии и истории: высокие речные берега, гористый рельеф городов, а также строительство метро в эпоху холодной войны, когда станции проектировали как убежища, способные выдержать бомбардировку, заставляли инженеров прокладывать тоннели значительно глубже обычного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии