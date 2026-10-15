Reuters: Россия получит еще больше денег от нефти и газа Согласно выкладкам агентства британского информационного агентства Reuters, доходы российского федерального бюджета от налогов на нефть и газ, на которые приходится около одной пятой от общего дохода государства, в текущем октябре, возрастут на 10% в годовом исчислении и достигнут 1 триллиона рублей (11,97 миллиарда долларов).