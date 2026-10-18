23 октября в 15:00 в зале периодических изданий Тверской областной библиотеки им. А. М. Горького откроется выставка Музея кукол Ксении Бабковской — событие в рамках фестиваля «Тверской переплёт».
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