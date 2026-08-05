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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус удалил все посты в инстаграме

Вингер « Реала »  Винисиус Жуниор удалил все посты из своего аккаунта в инстаграме. 26-летний футболист сборной Бразилии скрыл, ограничил или удалил все публикации в соцсети.

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