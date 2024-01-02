Стоматология викингов была «на удивление развитой»

Исследование, проведенное группой специалистов из Института одонтологии Гетеборгского университета в сотрудничестве с остеологом из музея Вестергётланда, проливает удивительный свет на здоровье полости рта жителей Варнема, расположенного в шведском регионе Вестергётланд.