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Стоматология викингов была «на удивление развитой»

Стоматология викингов была «на удивление развитой»

Исследование, проведенное группой специалистов из Института одонтологии Гетеборгского университета в сотрудничестве с остеологом из музея Вестергётланда, проливает удивительный свет на здоровье полости рта жителей Варнема, расположенного в шведском регионе Вестергётланд.

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