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Вгудок

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Быт в будке и стоп, машина! Рассказ старого машиниста глава 4: эволюция ЖД-тормозов от ручника к пневматике

Быт в будке и стоп, машина! Рассказ старого машиниста глава 4: эволюция ЖД-тормозов от ручника к пневматике

В предыдущей главе мы заглянули внутрь котла. Теперь посмотрим на тыл локомотива. Автор описывает логистику тендера, суровые условия работы в будке и, что критически важно, эволюцию тормозных систем: от ручных тормозов на каждом вагоне до первых пневматических магистралей, которые спасли тысячи жизней.

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