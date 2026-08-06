Быт в будке и стоп, машина! Рассказ старого машиниста глава 4: эволюция ЖД-тормозов от ручника к пневматике

В предыдущей главе мы заглянули внутрь котла. Теперь посмотрим на тыл локомотива. Автор описывает логистику тендера, суровые условия работы в будке и, что критически важно, эволюцию тормозных систем: от ручных тормозов на каждом вагоне до первых пневматических магистралей, которые спасли тысячи жизней.