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Турецкий эксперт усомнился в способности страны создать полноценный газовый хаб

Турецкий эксперт усомнился в способности страны создать полноценный газовый хаб

Тяжелая экономическая ситуация и недовольство граждан проводимой руководством Турции внутренней политикой заставляют президента Реджепа Эрдогана едва ли не каждый день идти ва-банк и демонстрировать невероятную активность на международном фронте.

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