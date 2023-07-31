Россия не будет выходить из МВФ

НП

Наталья Павлова

А вот венгры, мягко говоря, плевать хотели на МВФ. На волне протеста в 2010 году к власти пришло новое правительство во главе с Виктором Орбаном. Изначально Виктор Орбан принял судьбоносное решение: · Он лишил Центральный банк автономии. · Отказался брать новые кредиты - это безусловно всех насторожило · Он стал ориентироваться в основном на внутренние ресурсы. Виктор Орбан понял, что страна может вырваться из цепких лап МВФ. Чтобы избавиться от давления МВФ Венгрия выплатила все свои долги со значительным опережением сроков. В июле 2013 года председатель венгерского Центробанка сообщил МВФ, что необходимость сохранения офиса МВФ в Будапеште отпало, в связи с выплатой кредита. И ровно через месяц директор МВФ представительства Венгрии покинул Будапешт. А Россия так не может? Кажется у России всё же больше возможностей, чем у Венгрии.