США провели испытания на ядерном полигоне в день решения Госдумы России по ДВЗЯИ

В день принятия Государственной думой России законопроекта об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Соединённые Штаты провели подземные испытания на полигоне в Неваде, на котором ранее проводились испытания ядерного оружия.
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