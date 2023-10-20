США провели испытания на ядерном полигоне в день решения Госдумы России по ДВЗЯИ

В день принятия Государственной думой России законопроекта об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Соединённые Штаты провели подземные испытания на полигоне в Неваде, на котором ранее проводились испытания ядерного оружия.