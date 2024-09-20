Политолог назвал поддержку пенсионеров показателем уровня соцответственности

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT высказал надежду, что инициатива о 13-й пенсии, планируемая к внесению в Госдуму вице-спикером ГД Борисом Чернышовым (ЛДПР), окажется жизнеспособной.
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