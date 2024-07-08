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«Татушка на старушке» как последний аргумент скорой победы Украины…

«Татушка на старушке» как последний аргумент скорой победы Украины…

Дно уже позади. Но Украина не была бы Украиной, если бы она остановилась на достигнутом! Только вперёд! К пробитию ещё и ещё одного дна! Украинская трагикомическая политическая сцена становится все более живописной, если можно так выразиться.

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