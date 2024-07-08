«Татушка на старушке» как последний аргумент скорой победы Украины…

Дно уже позади. Но Украина не была бы Украиной, если бы она остановилась на достигнутом! Только вперёд! К пробитию ещё и ещё одного дна! Украинская трагикомическая политическая сцена становится все более живописной, если можно так выразиться.
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