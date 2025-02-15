Ватикан и конфликт на Украине: уместен ли осторожный оптимизм?

В деле мира на Украине «забрезжил просвет» – такую оценку дал телефонному разговору Президента России Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом о конфликте на Украине официальный печатный рупор Ватикана газета Osservatore Romano.
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