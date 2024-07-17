Сенатор Джабаров: Россия никакой стране НАТО не угрожает

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT осудил заявление лидера Польши Анджея Дуды о том, что победа России на Украине может привести к войне с НАТО.
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