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Дерипаска осудил ЦБ за беззаботное отношение к спаду инвестиций в России

Российский бизнесмен Олег Дерипаска посчитал, что отдельные сотрудники Банка России беззаботно относятся к «надвигающемуся спаду инвестиций в основной капитал».

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