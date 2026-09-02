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Капитан «Зенита» Дуглас Сантос вошел в «Клуб легенд» «сине-бело-голубых»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос вошел в «Клуб легенд» «сине-бело-голубых»

Игра Кубка России с махачкалинским «Динамо» (3:0) стала юбилейной для капитана «Зенита» Дугласа Сантоса – он провел 250-й официальный матч за «сине-бело-голубых» Дуглас Сантос - 26-й игрок в истории клуба, которому покорилась отметка в 250 матчей за «Зенит».

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