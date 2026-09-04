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Царьград

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Такого Урал ещё не видел. Барыги-ждуны активизировались в Екатеринбурге

Такого Урал ещё не видел. Барыги-ждуны активизировались в Екатеринбурге

В столице Урала появился новый вид бизнеса. Местные предприимчивые дельцы предлагают автомобилистам отстоять очередь на АЗС и привезти бензин с доставкой на дом.

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