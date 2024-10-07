Каким был квартал красных фонарей 30 лет назад

На первый взгляд, квартал красных фонарей в Амстердаме почти не меняется с годами. Куртизанки все так же призывно взирают на прохожих, из обшарпанных баров слышится нетрезвое пение, то и дело по улице с важным видом проходят полицейские.
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