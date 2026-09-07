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Царьград

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Забой скота выгоден крупным агрохолдингам? Эксперт Абакумов объяснил, почему это не так

Забой скота выгоден крупным агрохолдингам? Эксперт Абакумов объяснил, почему это не так

Забой скота в Иркутской области породил версии о причинах вспышки инфекции. Уничтожение животных фермеров выгодно крупным агрохолдингам? Эксперт Игорь Абакумов объяснил, почему это не такВ Иркутской области ликвидируют очаг узелкового дерматита крупного рогатого скота.

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