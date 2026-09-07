Забой скота выгоден крупным агрохолдингам? Эксперт Абакумов объяснил, почему это не так

Забой скота в Иркутской области породил версии о причинах вспышки инфекции. Уничтожение животных фермеров выгодно крупным агрохолдингам? Эксперт Игорь Абакумов объяснил, почему это не такВ Иркутской области ликвидируют очаг узелкового дерматита крупного рогатого скота.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Кто тащит предателей на сцену? Поплавская не стала скрывать и открыто назвала должности
- Генерал Гурулёв предупредил: В высоких кабинетах в России сидят "агенты влияния США". Одного раскрыли, другие всё ещё на местах
- Суровикин будет освобождать Красный Лиман? Возвращение вызвало дрожь в Киеве - Баранец
Свежие комментарии
- Релоканты выкатил...
- ВИ Генерал Гурулёв п...
- В Генерал Гурулёв п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым