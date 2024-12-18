5 категорий вещей, которые ни в коем случае нельзя держать под кроватью Алёна Юрьева Отсек под кроватью часто кажется удобным местом для хранения различных вещей — от постельного белья и игрушек до книг и одежды.
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