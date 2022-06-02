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Выяснилось, почему Херд тушила о Деппа окурки

Выяснилось, почему Херд тушила о Деппа окурки

В связи с вердиктом американских присяжных, 1 июня обвинивших актрису Эмбер Херд в клевете на актера Джонни Деппа в процессе их развода, от экс-миссис Депп отвернулись даже ее подружки из движения MeToo, поощряющие признания в домашнем насилии .

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