Выяснилось, почему Херд тушила о Деппа окурки

В связи с вердиктом американских присяжных, 1 июня обвинивших актрису Эмбер Херд в клевете на актера Джонни Деппа в процессе их развода, от экс-миссис Депп отвернулись даже ее подружки из движения MeToo, поощряющие признания в домашнем насилии .