Украинский авиаэксперт загрустил: «Новые российские дроны в десятки раз увеличили затратность ПВО»

Новые российские дроны не только гораздо сложнее сбивать украинской ПВО, но это и обходится гораздо дороже.
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