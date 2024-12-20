Законопроект о расходах, поддержанный Трампом, провалился в Конгрессе США

Законопроект о расходах, поддержанный Дональдом Трампом, провалился в Палате представителей Конгресса США в четверг, 19 декабря, так как десятки республиканцев бросили вызов избранному президенту, оставив Конгресс без четкого плана по предотвращению быстро приближающегося шатдауна, сообщает Reuters.