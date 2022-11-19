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Джокович о высоких заработках: «Я считаю, что каждый евро был добыт потом и слезами. Я ничего не принимаю как должное. Не будем забывать, откуда я родом, в какое время рос»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович рассказал об отношении к деньгам. – В информации от ATP сказано, что вы заработали огромную сумму.

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