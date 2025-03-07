Newzoo прогнозирует ожидаемый рост спроса на консоли за счет крупных релизов и постепенное увеличение популярности ПКNewzoo опубликовала свой новый отчет и объявила о внедрении новых изменений, которые сделают отчеты более точными.
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