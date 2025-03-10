Глава МИД Лаоса нанесет визит в Китай

Пекин, 10 марта /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаван Фомвихан с 12 по 15 марта будет находиться в Китае с официальным визитом, сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР.
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