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Пронедра

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Как не совершить самый большой грех: запреты 22 мая в день Николая Чудотворца

Как не совершить самый большой грех: запреты 22 мая в день Николая Чудотворца

Как не совершить самый большой грех: запреты 22 мая в день Николая Чудотворца Марина ОнегинаНиколай Чудотворец занимает особое место среди святых, наряду с Иисусом Христом и Пресвятой Богородицей, получая широкое почитание.

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