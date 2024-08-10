Прививка болью: Киев должен почувствовать цену захода в Курскую область

Происходящее в Курской области вызывает ряд вопросов. Почему нельзя было заранее просчитать этот ход ВСУ, ведь резервы и техника копились не один день? Что нужно пересмотреть немедленно, чтобы подобная ситуация не повторилась в дальнейшем? .
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