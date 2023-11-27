80% процентов в высшем образовании не нуждаются

Неизвестно Неизвестно Считаю, что чем больше будет развитых и образованных людей, тем лучше для страны и мира вообще!!!

VG Vasily Golov Никакой тогда биомассы не было. Они не стремились к диплому,у них не было возможности подать заявление сразу в 5 ВУЗов.Не прошел в желанный,жди второго захода через год.Тогда после 3 ,4 и 5 курса практика на промпредприятиях и дипломная работа.Ныне выпускают теоретиков.Они не знают как работать в коллективе,не знают самого производства.Паренек из ПТУ знал как работать на станке с ЧПУ.Этого не умел станочник.Тогда не было продажи дипломов.