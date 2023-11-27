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Несекретные материалы

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80% процентов в высшем образовании не нуждаются

80% процентов в высшем образовании не нуждаются

На   днях    Президент   подписал  указ,  согласно  которому  2024 год объявляется Годом семьи.  Это  было  сделано  в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи    и  сохранения традиционных семейных ценностей.

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Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
Считаю, что чем больше будет развитых и образованных людей, тем лучше для страны и мира вообще!!!
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13 час.
VG
Vasily Golov
Никакой тогда биомассы не было. Они не стремились к диплому,у них не было возможности подать заявление сразу в 5 ВУЗов.Не прошел в желанный,жди второго захода через год.Тогда после 3 ,4 и 5 курса практика на промпредприятиях и  дипломная работа.Ныне выпускают теоретиков.Они не знают как работать в коллективе,не знают самого производства.Паренек из ПТУ знал как работать на станке с ЧПУ.Этого не умел станочник.Тогда не было продажи дипломов.
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13 час.
АР
Андрей РАВ
Уважаемая дважды &quot;неизвестно&quot;! Одной мыслью Вы доказали как минимум 2 постулата: 1. Женщинам (на Вашем примере) давать высшее образование не нужно, так как они им не пользуются (они и без образования поголовно принцессы, царевны, королевы вселенной и т.д.); 2. Женщинам (на примере Вашего высказывания) высшее образование ничего не даёт, так как эмоциональный стиль мышления почти у всех женщин при общении опережает любое образование. Поясню! Превосходства кого-то перед кем-то не бывает, бывает НАД КЕМ-ТО! Вот так, уважаемая двоечница в квадрате с неизвестным высшим образованием!
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12 час.

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