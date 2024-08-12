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«Нет ощущения, что в «Подростках» только песни для девочек»

«Нет ощущения, что в «Подростках» только песни для девочек»

Самый успешный создатель фильмов ужасов в России, сооснователь студии QS Films Святослав Подгаевский признает, что без продаж на внешнем рынке продолжать заниматься хоррорами не слишком рентабельно и вообще рискованно.

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