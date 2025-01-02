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Дикий Юг - Природа Юга России

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Новый Lexus будет состоять на 95% из китайских запчастей

Новый Lexus будет состоять на 95% из китайских запчастей

Фото: Lexus Новые автомобили Lexus будут на 95% состоять из китайских запчастей. Согласно информации портала Autohome, в Шанхае планируется открытие нового завода по производству электромобилей, который станет основным производственным центром для новинок Lexus.

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