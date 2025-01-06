Сергей Собянин: Москва закупит еще 100 трамваев последнего поколения

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалисты обновили трамвайный парк города почти полностью, в ближайшие годы столица закупит 100 новых трамваев последнего поколения, которые произвели в России, пишет mos.
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