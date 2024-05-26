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Калужские новости

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Женщина погибла во время сплава по калужской реке

Женщина погибла во время сплава по калужской реке

Региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщило о пропаже 30-летней женщины во время сплава на sap-доске по реке ПротвеРегиональное отделение поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" сообщило о пропаже 30-летней женщины во время сплава на sap-доске по реке Протве.

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