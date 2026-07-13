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Максим Афанасьев объявил об уходе из Sportradar

Максим Афанасьев покинул пост директора по стратегии Sportradar. «Принял одно из самых сложных решений в своей жизни: после 17 лет корпоративной жизни я вышел из найма.

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