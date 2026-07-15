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Вести Севастополь

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В Крыму родителям несовершеннолетнего водителя грозит штраф

В Крыму родителям несовершеннолетнего водителя грозит штраф

В Саках привлекли к ответственности родителей подростка, устроившего опасную поездку по городу.В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками Госавтоинспекции МО МВД России «Сакский» выявлена публикация, на которой несовершеннолетний управляет мототранспортным средством в городе Саки.

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