В Крыму родителям несовершеннолетнего водителя грозит штраф

В Саках привлекли к ответственности родителей подростка, устроившего опасную поездку по городу.В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками Госавтоинспекции МО МВД России «Сакский» выявлена публикация, на которой несовершеннолетний управляет мототранспортным средством в городе Саки.
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