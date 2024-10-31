Как увеличение МРОТ повлияет на жизнь россиян Ольга ВайленкоС 1 января 2025 года в России произойдет значительное изменение — минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 16,6%, составив 22 400 рублей.
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