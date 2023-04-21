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Купер о 2:7 от «Торонто»: «Такой результат никак не связан с отсутствием Хедмана, мы выигрывали и без него. Очень плохое оправдание»

«Тампа» была разгромлена «Лифс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:7, 1-1).  «Лайтнинг» были вынуждены играть без защитников Виктора Хедмана и Эрика Чернака, получивших травмы в первом матче серии.

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