Вокруг света: Как из-за спора на родине пармезана, был построен самый большой в мире лабиринт

Северный итальянский город Парма всем известен как родина «короля сыров» - знаменитого сыра пармезан, но десятилетие назад там появилась еще одна достопримечательность, которая пока не всем известна, но с каждым годом становится все более популярной и привлекает любителей приключений со всего мира.