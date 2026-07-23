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Культурология.рф

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Вокруг света: Как из-за спора на родине пармезана, был построен самый большой в мире лабиринт

Вокруг света: Как из-за спора на родине пармезана, был построен самый большой в мире лабиринт

Северный итальянский город Парма всем известен как родина «короля сыров» - знаменитого сыра пармезан, но десятилетие назад там появилась еще одна достопримечательность, которая пока не всем известна, но с каждым годом становится все более популярной и привлекает любителей приключений со всего мира.

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