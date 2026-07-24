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ИА Регнум

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В Словакии задержан экс-глава Украинской ассоциации футбола Павелко

В Словакии задержали бывшего главу Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко, его подозревают в организации схемы, с помощью которой из средств футбольной организации могли вывести почти 295 млн гривен (около 511,7 млн рублей).

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