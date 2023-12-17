Украинская теннисистка отказалась играть с россиянкой на турнире во Франции

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась выходить на корт в финальном матче выставочного турнира во французском Бур-де-Пеаж против россиянки Мирры Андреевой, сообщается в официальном аккаунте соревнований в Facebook*.
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