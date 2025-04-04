Почему Россия не попала в тарифный список Трампа? Объяснение очень простое

Еще до того, как Дональд Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома, представил свой план глобальных тарифов, зрители, среди которых были представители правительств со всего мира, пытались понять, что к чему.
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