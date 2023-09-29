Штаты лишатся трети поставок: Россия перекрыла "урановый кран"

Остановки поставок урана из России грозят Соединённым Штатам большими потерями.Американцы лишатся около 65 тонн - или 33% - урана в месяц в случае остановки поставок этого стратегического сырья из России.
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