Драма в «Ле-Мане»: Машина Шварцмана сломалась за четыре часа до финиша

Драма в «Ле-Мане»: Машина Шварцмана сломалась за четыре часа до финишаAF Corse Экипаж российского гонщика Роберта Шварцман, увы, столкнулся с техническими проблемами в начале заключительной части «24 часов Ле-Мана».