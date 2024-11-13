Это нужно сделать уже сейчас: полейте этим декабрист и получите пышную шапку цветов Ольга БезродняяДекабрист, или рождественский кактус, — это растение, обладающее удивительной способностью украшать наши дома яркими цветами в самые холодные зимние месяцы.