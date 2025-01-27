Домашний сыр из молока и уксуса

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Если вы ещё на пробовали делать домашний мягкий сыр из молока и уксуса, то надо срочно исправлять этот недочёт! Тем более, что процесс на удивление прост.