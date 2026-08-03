Из-за атак ВСУ на суда в Азовском море Минтранс РФ создал координационный штаб Из-за участившихся беспилотных атак ВСУ на суда в Азовском море Минтранс РФ создал коо.
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Из-за атак ВСУ на суда в Азовском море Минтранс РФ создал координационный штаб Из-за участившихся беспилотных атак ВСУ на суда в Азовском море Минтранс РФ создал коо.
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