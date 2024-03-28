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Лавров: Словами о войсках на Украине Макрон хочет отвлечь внимание от проблем

Лавров: Словами о войсках на Украине Макрон хочет отвлечь внимание от проблем

Руководитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров поделился сведениями о том, что, озвучивая идею послать Вооружённые силы на украинскую территорию, французский лидер Эммануэль Макрон надеялся повысить собственную популярность и заставить граждан забыть о проблемах.

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Комментарии
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М
Мария
Гальский воинственный петух! Лучше бы вывел клопов в Париже для начала.
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