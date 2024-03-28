Руководитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров поделился сведениями о том, что, озвучивая идею послать Вооружённые силы на украинскую территорию, французский лидер Эммануэль Макрон надеялся повысить собственную популярность и заставить граждан забыть о проблемах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии