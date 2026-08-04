В связи с масштабной внешней кибератакой на наш основной сервер Журнал “Фокус внимания” может быть временно недоступен.
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В связи с масштабной внешней кибератакой на наш основной сервер Журнал “Фокус внимания” может быть временно недоступен.
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